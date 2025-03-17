Інтерфакс-Україна

Події

08:42 17.03.2025

США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність за вторгнення в Україну

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США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність за вторгнення в Україну

США мають намір вийти з Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України, який є частиною Євроюсту, відповідне рішення буде оголошено в понеділок, повідомляє New York Times.

За даними видання, Міністерство юстиції тихо повідомило європейських чиновників, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування діяльності лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема Путіна.

"Рішення вийти з Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням того, що адміністрація Трампа відходить від зобов’язань президента Джозефа Р. Байдена-молодшого притягнути пана Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок вранці.

Групу було створено, щоб притягнути керівництво РФ разом із її союзниками в Білорусі, КНДР та Ірані до відповідальності за категорію злочинів — визначену як агресія згідно з міжнародним правом і договорами, яка порушує суверенітет іншої країни і не була розпочата в цілях самооборони. Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

"За словами людей, знайомих із ситуацією, очікується, що рішення буде оголошено в понеділок в електронному листі для персоналу та членів головної організації групи, Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #воєнний #злочин #сша

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