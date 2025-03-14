Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України та налагодження співпраці між регіонами України та Італії.

Про це активісти заявили під час конференції в рамках візиту делегацій регіонів України «Міст для відродження України», організованому в Римі Асоціацією підприємців Італії (Assimprenditori) та Національним Конгресом українських асоціацій Італії.

«У такі складні часи міжнародна солідарність та співпраця є надзвичайно важливими для відновлення та зміцнення України. Ми хочемо сприяти діалогу з італійськими та міжнародними інституціями, просуваючи інтеграцію та сприяючи співпраці між двома країнами як в соціальному, так і в культурному плані. Наразі ми відкриваємо нові двері для майбутньої співпраці та спільних проектів. Ми твердо віримо, що єдність та взаємна підтримка між Італією та Україною можуть призвести до конкретних та позитивних результатів для побудови кращого майбутнього нашої держави та українського народу», - сказала президент Національного Конгресу українських асоціації Італії Лариса Левчун.

Вона зауважила, що конгрес об’єднав 42 українські асоціації в Італії, «які стають робочою платформою, на якій ми будуємо конкретні проекти та розвиваємо спільні ініціативи та вільну співпрацю між українськими асоціаціями та громадами в Італії»

Левчун зазначила, що наразі одною з головних задач українських активістів в Італії становиться

Зі свого боку, депутат італійського парламенту Лучіано Чьокетті (Luciano Ciocchetti) зазначив важливість встановлення міжнародних зв’язків усіх рівнів, «щоб займатися не тільки полемікою, а й вирішувати конкретні важливі питання».

«Щоб досягти справедливого миру важливо не тільки зусилля дипломатів, потрібно вибудовувати надійні стосунки між урядами та громадами, які дозволять допомогти в конкретних проектах з відновлення соціальних послуг, інфраструктури та розвитку підприємництва», - сказав він.

Водночас президент Асоціації підприємств Італії (Assimprenditori) Джузеппе Самà (Giuseppe Samà) зазначив, що Італія «може підтримати Україну разом з такими країнами як Франція та Німеччина».

«Ми це робимо від всього серця. В Україні має бути справедливий мир і такі зустрічі надихають на співпрацю, наша асоціація об’єднує біля 5 тис. компаній, ми також маємо пов’язані асоціації-сателіти, то ж ми можемо вибудувати міст для реалізації ініціатив з відновлення», - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Самà повідомив, що асоціація готова створити фонд, «в який можуть інвестувати ті, хто готовий працювати для відновлення України, компанії, які хочуть взяти участь в розвитку проектів відновлення» - сказав він.

Самà зазначив, що члени асоціації готові взяти участь в реалізації проектів відновлення в різних галузях, зокрема, залучаючи до них інвестиції та надаючи консультативну правову підтримку.

Крім того, Самà повідомив, що асоціація готова підтримати проекти релокації в Італію українських підприємств та компаній з окупованої території.

«Я говорив з власником одного підприємства, яке находиться на території, яка наразі окупована, він думає відкрити компанію в Італії. Ми можемо говорити, що українські підприємства, які наразі знаходяться на окупованих територіях, можуть бути релоковані в Італію, ми дамо їм підтримку. Зараз ми готуємо кілька таких проектів», - сказав він.

«Участь Італії у відновленні України відкриває нові можливості для італійських компаній, особливо в промисловому, будівельному та технологічному секторах. Розширення двостороннього співробітництва сприяє сталому економічному зростанню та зміцненню позицій Італії в міжнародному контексті», - резюмував він.

Зі свого боку радник асоціації Assimprenditori доктор Сальваторе Тамбурро (Salvatore Tamburro) зазначив, що італійські компанії з регіонів різних регіонів зацікавлені в реалізації проектів енергетичної інфраструктури, зокрема вітрильних та сонячних електростанцій.

Проєкти можливої співпраці під час конференції презентували низка італійських регіонів, зокрема, регіону Пулья та Кампанья.

З української сторони проєкти презентували заступник начальника Рівненської ОВА Ігор Павленко, заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба, представники Запорізької та Одеської областей.

Зокрема, голова Дніпрорудненської громади Запорізької області Антон Козирєв зазначив важливість для українських громад пошуку міст-побратимів.

«Співпраця між українськими громадами, українськими інституціями та міжнародними партнерами має важливе значення для відновлення України та її процвітання», - сказав він.

Наразі Асоціація Assimprenditori та Національний Конгрес українських асоціацій в Італії планують проведення низки заходів в різних регіонах Італії для залучення італійського бізнесу в проекти відновлення України після досягнення справедливого миру.