Інтерфакс-Україна

Події

13:57 17.03.2025

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

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У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

ФРН оновила перелік військової допомоги, наданої Україні з 17 лютого 2025 року, повідомляє сайт федерального уряду Німеччини.

Уточнюється, що до України за останній місяць було відправлено, зокрема, 24 важких колісних бронемашин MRAP (за весь час передано 203), три СЗУ Gepard (за весь час передано 60, заплановано передати ще 10) та 10 тис боєприпасів до них, зенітні ракети для IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-1 та боєприпаси для БПМ Marder, 5 тис боєприпасів 155-мм (всього передано 427 тис), 8 тис боєприпасів для 120-мм мінометів та 2 тис боєприпасів 122-мм.

Крім того, передано 50 розвідувальних дронів VECTOR (всього 549), 30 гусеничних дронів Gereon RCS та 30 систем виявлення дронів.

Поставлено дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1 (всього 61), 100 переносних систем розмінування та 2 мінних трали.

Крім того, до пакету ввійшли лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

Додано у плани поставок: 10 противодронних сенсорів і глушників та 256 лазерних далекомірів.

Теги: #німеччина #військова_допомога

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