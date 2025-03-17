Інтерфакс-Україна

Події

12:09 17.03.2025

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

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Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

Державна архівна служба України планує у 2025 році реалізувати проєкт побудови підземного сховища на тисячу квадратних метрів, повідомив голова відомства Анатолій Хромов.

"Це одна з найбільших проблем, тому що у нас майже всі державні архіви переповнені. Питання ми вирішуємо зазвичай таким чином, що навіть тут, в Києві, переоблаштовуємо всі вільні площі під можливість збереження документів. Всі цокольні приміщення і підвали висушуємо, ремонтуємо і облаштовуємо під сховище, таким чином знаходячи нові площі для релокованих колекцій", - сказав Хромов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, наскільки на сьогодні гостро стоїть питання заповненості архівних сховищ.

Водночас, за його словами, на сьогодні уряд затвердив стратегію захисту національної ідентичності, де мова йде про архіви під час війни, і один із пунктів якраз про покращення матеріально-технічної бази, тобто створення нових площі для збережень, зокрема про побудову сучасних підземних сховищ.

Хромов розповів, що найближчим часом планується реалізувати проєкт підземного сховища Державної архівної служби.

"Станом на сьогодні ми поновили кошторисну документацію і провели експертизу, є запевнення від Міністерства юстиції, що вони допоможуть нам знайти кошти або в бюджетному плані, або через донорів для того, щоб побудувати це в цьому році або принаймні вести в експлуатацію на початку наступного року. Але знаєте, проблема не лише тільки в грошах, зараз величезна проблема знайти підрядника, який може виконати професійні роботи, і щоб у нього був штат немобілізованих працівників", - додав він.

Крім того, він зазначив, що крім амбіції завершити проєкт підземного сховища, є в планах завершити тривале заморожене будівництво величезних сховищ, які вже більше 10 років не будуються.

"Підземне сховище приблизно на тисячу квадратних метрів з усім обладнанням, потребуватиме приблизно 140 млн грн. По двом висотним сховищам, а там десятки тисяч квадратних метрів, разом з реконструкцією наявних приміщень, де ми знаходилися, до війни сума йшла про 100 млн дол. Суми достатньо великі, але ми думаємо про поетапне впровадження, тому що одночасно неможливо і побудувати і знайти такий ресурс в умовах війни, коли пріоритети у держави, у суспільства, очевидно, знаходяться на підтримці сектору оборони", - додав голова Укрдержархіву.

В свою чергу, заступниця міністра юстиції Вікторія Васильчук підкреслила, що якщо проєкт підземних сховищ вдасться, це значно підвищить захист документів у разі обстрілів чи пожеж.

Як повідомлялося, у 2022 році голова Державної архівної служби Хромов заявив, що Україна – єдина пострадянська країна, яка не збудувала нового комплексу центральних архівів.

У лютому 2025 року Хромов заявив, що побудувати підземні сховища на весь Національний архівний фонд в 100 млн справ нереально.

Теги: #васильчук_вікторія #хромов #архіви #сховище

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