Інтерфакс-Україна

Події

11:06 17.03.2025

Голова Укрдержархіву Хромов задекларував 2 млн грн доходів за 2024 рік

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Голова Укрдержархіву Хромов задекларував 2 млн грн доходів за 2024 рік

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов вніс 1 млн 970 тис. 172 грн доходів в електронну декларацію про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, 2024 року його заробітна плата становила весь його дохід – 1 970 172 грн (з яких 22 802 грн - за сумісництвом), дружина задекларувала 1 401 246 грн доходу.

Хромов також вніс у декларацію $15 тис., дружина $6 тис. готівкових коштів.

Голова Укрдержархіву має 25% квартири (47,2 кв. м) у м. Білгород-Дністровський (Одеська обл.), а його родина безоплатно користується квартирою (136,6 кв. м) у Києві.

Крім того, Хромов володіє автомобілем Honda Civic 2017р. в., дружина – Lexus NX200 2020 р.в.

Як повідомлялося, за 2018 рік Хромов задекларував 172,6 тис. грн доходів, за 2019 рік – 319,5 тис. грн. грн доходів, за 2020 рік - 968 тис. грн. грн доходів, за 2021 рік - 1,3 млн грн доходів, за 2022 рік - 1,4 млн грн доходів і за 2023 рік - 1,3 млн грн доходів.

Теги: #хромов #держархівслужба #декларація

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