Інтерфакс-Україна

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10:05 17.03.2025

Голова Укрдержархіву: Думаю, що в 2025 р. Україна очолить світовий рейтинг зі швидкості оцифрування архівів

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Голова Укрдержархіву: Думаю, що в 2025 р. Україна очолить світовий рейтинг зі швидкості оцифрування архівів

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов заявляє, що на сьогодні в Україні оцифровано 4% від усього Національного архівного фонду, а у найближчі 3-4 роки планується повністю оцифрувати всі генеалогічні джерела.

"Ми говоримо приблизно про оцифрування 4% від усього Національного архівного фонду. Хоча на перший погляд цифра може здаватися незначною, але за міжнародними стандартами це непоганий показник. Дуже мало країн, які мають більше 10%. Але ключове, що хотів би відзначити, що навіть попри війну Україна є одним із світових лідерів по швидкості оцифрування", - сказав Хромов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2023-му році самостійно і разом з партнерами в Україні оцифрували понад 21 млн цифрових копій, що є другим результатом у світі по швидкості оцифрування, а за 2024 рік було зроблено 34 млн цифрових копій. 

"Це дуже близько до першого результату у світі. І я думаю, що в 2025 році Україна очолить, причому дуже впевнено, світовий рейтинг по швидкості оцифрування архівів загалом", - заявив голова Укрдержархіву.

На запитання, скільки часу знадобиться на оцифрування всіх ключових документів, Хромов зазначив, що не буває важливих чи не важливих документів.

"Можемо говорити про документи, які найбільш запитувані користувачами. В першу чергу мова йде про генеалогічні джерела, тобто різні види метричних книг, ревізьких казок, книг переписів населення, актів реєстрації цивільного стану, різних особових справ, партійних і архівно-кримінальних справ, тобто всі прямі і непрямі джерела, які можуть допомогти будь-кому дослідити своє коріння. Плануємо разом з нашими партнерами завершити цей процес у найближчі 3-4 роки і повністю в Україні оцифрувати всі генеалогічні джерела", - додав він.

Серед іншого, він розповів, що Державна архівна служба робить, щоб максимізувати захист оцифрованих матеріалів.

"Є копії, які фізично знаходяться на носіях в різних місцях, є копії, які зберігаються в хмарах, є ліцензовані копії, які відповідають всім вимогам щодо так званої Комплексної системи захисту інформації. Крім того, у нас ще з 2022 року є міжнародні партнери, зокрема Національний архів Об'єднаного Королівства, що надали нам змогу робити бекап на сервери Великої Британії", - відзначив голова відомства.

Теги: #хромов #архіви #оцифрування

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