Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у понеділок взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де поінформував європейських партнерів про результати українсько-американської зустрічі в Джидді.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Сибіга повідомив, що переговори між Україною та США були конструктивними, відвертими та детальними. Міністр наголосив, що сторони відновили взаємну довіру і вивели двосторонній діалог у конструктивне дипломатичне русло.

Сибіга підкреслив, що зустріч у Джидді продемонструвала прагнення України до миру та необхідність примусу Росії до припинення агресії.

“Ми маємо шанс завершити цю війну в справедливий спосіб. Саме про це ми говорили протягом восьми годин із нашими американськими колегами в Саудівській Аравії”, – зазначив міністр.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості координації подальших дій європейських партнерів після зустрічі в Джидді.

“Тепер м’яч повністю на полі Росії. Росіяни повинні відповісти чітким і безумовним «так». Україна прийняла пропозицію США без додаткових умов, і Росія повинна прийняти її без додаткових умов. Україна вже сформувала переговорну групу для подальшого процесу, демонструючи свої серйозні наміри”, – підкреслив міністр.

Глава МЗС додав, що Україна вже розпочала формування технічної групи, яка працюватиме над забезпеченням моніторингу дотримання режиму припинення вогню.

Сибіга зазначив, що Україна розраховує на активну роль країн ЄС у посиленні дипломатичного тиску на Москву.