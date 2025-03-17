Інтерфакс-Україна

Події

11:50 17.03.2025

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

2 хв читати
Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

Європейська рада схвалила виплату Україні третього платежу в рамках Ukraine Facility на суму майже 3,5 млрд євро.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба Європейської ради.

«Невдовзі Україна отримає приблизно 3,5 млрд євро після того, як Рада затвердила третій виплату безповоротних грантів і позик Україні в рамках програми Ukraine Facility», - сказано в повідомленні.

В Раді наголосили, що основною метою Ukraine Facility є підтримка макрофінансової стабільності та відновлення, реконструкції та модернізації України. «Завдяки цій третій виплаті Україна отримає близько 20 млрд євро в рамках Ukraine Facility з моменту її вступу в силу рік тому», - констатували в Раді.

У пресрелізі також мова йде про те, що сьогодні Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Ukraine Facility, щоб отримати третю виплату від Українського механізму. «Україна успішно продемонструвала, що здійснила 13 різних кроків. До них належать, серед іншого, проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії, підвищення автономності енергорегулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій) і продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини», - деталізували в Єврораді.

В повідомленні вказано, що Ukraine Facility визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Теги: #ukraine_facility #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 06.03.2025
Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

21:51 06.03.2025
Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

18:37 06.03.2025
Зеленський представив перші кроки для миру на спецзасіданні Європейської ради

Зеленський представив перші кроки для миру на спецзасіданні Європейської ради

14:22 06.03.2025
Розпочалося спеціальне засідання Європейської ради щодо підтримки України та оборони Європи

Розпочалося спеціальне засідання Європейської ради щодо підтримки України та оборони Європи

13:28 06.03.2025
Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

13:06 06.03.2025
Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради у Брюсселі

Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради у Брюсселі

12:50 06.03.2025
Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на EUR2 млрд в рамках Ukraine Facility

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на EUR2 млрд в рамках Ukraine Facility

20:35 05.03.2025
Сибіга: Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів

Сибіга: Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів

13:50 27.02.2025
Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

12:35 24.02.2025
Кошта скликає засідання Євроради на 6 березня для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи

Кошта скликає засідання Євроради на 6 березня для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи

ВАЖЛИВЕ

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Мін'юст і Мінцифри працюють над ідеєю Електронного архіву

ОСТАННЄ

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

Трамп анулював помилування, які Байден зробив автопідписом

Дронова атака РФ на енергооб'єкти знеструмила низку споживачів у кількох областях – "Укренерго"

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Голова Укрдержархіву Хромов задекларував 2 млн грн доходів за 2024 рік

Двоє дорослих та дитина загинули в побутовій пожежі на Харківщині – ДСНС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА