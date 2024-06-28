Кількість постраждалих після удару у Дніпрі зросла до 12, серед них є вагітна

Кількість постраждалих після ракетного удару в Дніпрі зросла до 12, серед них є вагітна жінка, їй надають медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро - у лікарні. Серед них - вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну медичну допомогу", - написав він у п'ятницю ввечері.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до дев'яти осіб. Також повідомлялося про одного загиблого, серед постраждалих 7-місячне немовля. Зруйновано 4 поверхи у дев'ятиповерховому будинку.