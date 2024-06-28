Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених у Дніпрі, рятувальники розбирають завали

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 5 осіб, відомо про одного загиблого, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на 19:45 відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - постраждалого засипало частинами пошкодженого будинку", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше було відомо про 3 поранених.