Події

19:47 28.06.2024

Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених у Дніпрі, рятувальники розбирають завали

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Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених у Дніпрі, рятувальники розбирають завали

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 5 осіб, відомо про одного загиблого, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на 19:45 відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - постраждалого засипало частинами пошкодженого будинку", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше було відомо про 3 поранених.

 

 

 

Теги: #дніпро #постраждалі #кількість

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