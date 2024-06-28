Зеленський: Ніхто не очікує альтернативи "Рамштайну", цей формат працюватиме. А інструмент, який пропонують у НАТО, буде додатковим і потужним

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто на сьогодні не чекає ніякої альтернативи або заміни формату з надання військової допомоги Україні "Рамштайн"; водночас у НАТО пропонують створення додаткового і потужного інструменту для військової підтримки України.

"Щодо "Рамштайну": ніхто не очікує жодної альтернативи ("Рамштайну" - ІФ-У). Це буде додатковий інструмент. Тобто "Рамштайн" працюватиме, і це для нас важливо, тому що в ньому понад 50 країн, і там не лише країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Словенії в Києві.

Як зазначив президент, "а той інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО і генсек (НАТО, Єнс Столтенберг - ІФ-У) - і про це ми з ним говорили - мені здається, сьогодні рано про це говорити (публічно - ІФ-У). Але мені здається, це додатковий потужний інструмент".

Зокрема, за його словами, "там дуже важливий один механізм, щоб гроші, які виділяються тими чи іншими державами для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну".

"Подивимося, який буде результат, але мені здається, це важливо", - підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв про те, що в рамках Саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вашингтоні, буде оголошено про створення структури, яка координуватиме допомогу Україні.

Зокрема, за словами Столтенберга, альянс оголосить, що він погодився створити місію в Німеччині для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі. У зв'язку з тим, що така місія працюватиме під егідою НАТО, вона продовжить функціонувати, навіть якщо експрезидент США Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у листопаді.