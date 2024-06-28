Майно братів екснардепів Медведчука і Козака передано в управління держави - СБУ

За матеріалами Служби безпеки (СБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, які належали рідним братам колишніх народних депутатів, підозрюваних у державній зраді, Віктора Медведчука і Тараса Козака.

"Це майно вже передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Мова йде про активи вартістю понад 200 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зокрема, за інформацією української спецслужби, це завод із виробництва цегли у Львівській області, яким Сергій Медведчук і Богдан Козак управляли як бенефіціарні власники.

"Крім того, в управління держави перейде рухоме і нерухоме майно підприємства - земельні ділянки площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею близько 31 тис. квадратних метрів, 4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки", - уточнюється в повідомленні.

Як встановило слідство, протягом 2017-2023 років за вказівками Сергія Медведчука та Богдана Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив у тінь мільйони гривень.

Отже, як зазначають у СБУ, підприємство ухилялося від сплати податків, а фігуранти привласнювали кошти, які мали спрямовуватися до держбюджету України.

"Тепер дані активи працюватимуть на український бюджет, а частина коштів буде спрямована на потреби української армії", - інформують у СБУ.

Заходи з викриття та блокування підривної діяльності проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.