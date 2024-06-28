Жінка загинула під поїздом метро в Києві - ДСНС

У Києві на станції метро "Золоті ворота" рятувальники деблокували тіло жінки з-під вагона поїзда, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні зранку на колію під потяг метрополітену потрапила людина. На станції метро "Золоті ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ДСНС у п'ятницю.

Зазначено, що обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що в столиці закрито на вхід для пасажирів станції метро зеленої лінії "Золоті ворота" і "Палац спорту", а також пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна", пізніше в КМДА повідомили, що рух відновлено.