Події

12:44 28.06.2024

Міжнародні партнери зосереджені на допомозі Україні, механізми компенсації збитків розглянуть після війни - думки

4 хв читати

 Міжнародні партнери наразі більше зосереджені на залученні коштів для допомоги Україні, а механізми компенсації завданих агресором збитків розглядатимуть після закінчення війни, прогнозують опитані агентством "Інтерфакс-Україна" юристи.

"Після досить тривалого періоду дискусій і переговорів світова громадськість висловила свою готовність на міжнародному рівні закріплювати насправді дієві механізми притягнення РФ до відповідальності та компенсації Україні збитків, завданих унаслідок збройної агресії. Але передавати Україні заморожені активи західні партнери не поспішають. Таке рішення пояснюється головним чином відсутністю міжнародного механізму для передачі суверенних активів іншій державі, навіть якщо вони належать державі-агресору", - сказала радниця юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Марина Рященко.

Вона нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну в усьому світі заморозили близько EUR300 млрд центробанку РФ, що зберігалися в міжнародних депозитаріях.

За її словами, відшкодування воєнних збитків за загальним принципом відбувається у формі репарацій, які виплачуються після завершення війни. Визначення їх розміру та порядку виплат закріплюються у відповідному договорі між стороною, яка завдала збитків, і стороною, якій їх було завдано.

"У цьому поки що полягає основна складність для України: РФ не визнає свою збройну агресію і не визнає себе винною. У такому разі не варто очікувати добровільної виплати репарацій. Тому існує нагальна потреба актуалізації міжнародних механізмів відшкодування завданих війною збитків", - наголосила юристка.

У свою чергу радниця і керівниця практики міжнародного арбітражу юридичної фірми LCF Law Group Ольга Костишина зазначила, що іноземні партнери від початку збройної агресії РФ діяли доволі обережно та, окрім конфіскації російських активів, розглядали й інші варіанти, як-от передання Україні відсотків від інвестування таких активів або прибутку від їх використання.

"Такий підхід ґрунтується насамперед на тому факті, що активи РФ користуються суверенним імунітетом (принцип, згідно з яким суверенна держава не підпорядковується владі інших держав), і РФ може оскаржувати такі рішення в майбутньому. Крім того, можливі економічні ризики, з якими можуть зіткнутися партнери України, якщо країни-симпатики РФ можуть відмовитися від заощадження своїх резервів в іноземній валюті країн, що конфіскують російські активи", - сказала юристка.

Водночас низка експертів, як наголосила Костишина, стверджують, що "немає юридичних перешкод для конфіскації російських активів, які мають суверенний імунітет". Зокрема, конфіскація може бути можлива як контрзахід у відповідь на порушення Росією міжнародних зобов'язань erga omnes, що випливають із заборони актів агресії та геноциду, а також принципів і норм, що стосуються основних прав людини. При цьому, за словами юристки, такі заходи можуть бути не каральними, а компенсаційними.

"Практика і нормативно-правові акти, ухвалені в ЄС і країнами-партнерами, свідчать, що міжнародна спільнота не поспішає конфісковувати російські активи. Наразі йдеться про те, щоб спрямувати на підтримку України надприбуток від заморожених активів", - сказала вона.

Костишина нагадала, що 21 травня рада ЄС ухвалила рішення про передачу заморожених активів на підтримку України в її самозахисті від російської агресії, а 13 червня лідери G7 ухвалили рішення виділити Україні $50 млрд як грант, для якого країни-донори братимуть кредити, а сплачувати за ними будуть із доходів від заморожених російських активів. При цьому грант буде спрямовано на конкретні цілі, пріоритетними з яких буде військова, економічна та гуманітарна допомога Україні.

"Як бачимо, ні в першому, ні в другому випадку про відшкодування збитків, завданих Росією, не йдеться. До створення компенсаційної комісії, яка може бути створена наприкінці 2025 року і яка ухвалюватиме рішення щодо кожного конкретного випадку, механізм компенсацій на повну не запрацює. Можна зазначити, що наразі наші партнери зосереджені на допомозі Україні задля її перемоги над Росією, а питання компенсації будуть вирішені після припинення війни", - сказала юристка.

Зі свого боку партнер юрфірми "Астерс" Гліб Бялий зазначив, що в нинішній системі міжнародного права, що сформувалася після Другої світової війни, була достатня кількість прогалин і нерегульованих питань, включно з використанням заморожених активів.

"Одна з основних проблем полягає в тому, що агресія все ще триває, і, відповідно, втрати тривають, а Росія не визнає своєї провини і відповідальності за це", - сказав він.

Бялий наголосив, що у випадку з РФ одним із великих питань будуть визнання агресором своєї провини і добровільна готовність компенсувати всі збитки.

"Зрозуміло, що на це не потрібно розраховувати, тому потрібно дивитися в бік примусового стягнення компенсації. Але ясно, що така компенсація буде розтягнута в часі", - вважає юрист.

Водночас Бялий наголосив, що низка наявних на сьогодні рішень на міжнародному та локальному рівні, зокрема створення реєстру збитків для України та Резолюція Генасамблеї ООН ES-11/6, - це "тільки перші, але дуже важливі кроки".

"Для міжнародного права такі кроки дуже швидкі. Надалі очікується створення відповідної комісії та фонду, які завершать створення міжнародної системи компенсаційного механізму для України", - сказав він.

Теги: #допомога_україні #міжнародні_партнери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 11.06.2024
Естонія надасть Україні пускові установки і ракети ЗРК "Містраль"

Естонія надасть Україні пускові установки і ракети ЗРК "Містраль"

15:51 07.06.2024
Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

14:58 07.06.2024
Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

17:55 31.05.2024
Країни Північної Європи вже підтримали Україну на EUR17 млрд і продовжать допомогу - прем'єри

Країни Північної Європи вже підтримали Україну на EUR17 млрд і продовжать допомогу - прем'єри

16:48 31.05.2024
Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли EUR40 млрд на військову допомогу Україні

Столтенберг запропонував, щоб союзники щороку виділяли EUR40 млрд на військову допомогу Україні

16:21 31.05.2024
У 2024 р. спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме EUR6 млрд - Зеленський

У 2024 р. спільна військова допомога країн Північної Європи становитиме EUR6 млрд - Зеленський

20:52 30.05.2024
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн - ЗМІ

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн - ЗМІ

12:55 28.05.2024
Прем'єр-міністр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Робити треба більше, швидше і краще

Прем'єр-міністр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Робити треба більше, швидше і краще

11:56 28.05.2024
Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

10:09 28.05.2024
Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

Уряд Словенії схвалив додаткові EUR5 млн на гуманітарні потреби України - президент

Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано - УЗ

Унаслідок обстрілів на Донеччині три людини загинули, 18 поранені - голова ОВА

У зв'язку з акцією протесту проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано - УЗ

ОСТАННЄ

Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над результатом щодо ППО для України, серйозного пакета військової підтримки та сильного комюніке

Зеленський у Києві поінформував президента Словенії про роботу з підготовки другого Саміту миру

Зеленський: Ніхто не очікує альтернативи "Рамштайну", цей формат працюватиме. А інструмент, який пропонують у НАТО, буде додатковим і потужним

Майно братів екснардепів Медведчука і Козака передано в управління держави - СБУ

Літак Supernova Airlines виконав технічний рейс із Китаю до Литви, - співзасновник "Нової пошти"

Кличко в День Конституції: Сьогодні як ніколи українці усвідомлюють важливість Конституції

Жінка загинула під поїздом метро в Києві - ДСНС

Унаслідок обстрілу на Херсонщині постраждали дві людини - ОВА

Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

Зеленський і президентка Словенії вшанували в Києві пам'ять загиблих українських воїнів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА