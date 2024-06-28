Президент Болгарії не поїде на саміт НАТО, оскільки не згоден із зобов'язаннями щодо України - ЗМІ

Президент Болгарії Румен Радев відмовляється брати участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня, оскільки не згоден із зобов'язаннями країни в частині підтримки України, повідомляє болгарська служба "Радіо Свободи".

Видання з посиланням на пресслужбу болгарського президента передає, що в пропозиції щодо участі в саміті було зазначено, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи.

"Глава держави не приймає деякі положення рамкових позицій, ухвалених урядом. Вони стосуються зобов'язань, які бере на себе наша країна щодо війни в Україні", - уточнили у Радева.

При цьому не розкривається, у чому саме полягають "конфліктні" пункти рамкових позицій.

"Радіо Свободи" зазначає, що минулого тижня у пресслужбі болгарського уряду заявляли, що на саміт від Болгарії поїдуть в.о. прем'єра Болгарії Дімітар Главчев та президент Болгарії Румен Радев. Тому було невідомо, хто саме очолить делегацію.