Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Російські війська вночі та вранці в п'ятницю обстріляли 4 прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У Юнаківській громаді здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух). По Шалигинській ворог ударив із АГС (12 вибухів). У Середино-Будській зафіксовано обстріл із використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи). А Білопільську ворог атакував двома FPV дронами (2 вибухи).