Події

08:24 28.06.2024

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

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Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Російські війська вночі та вранці в п'ятницю обстріляли 4 прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У Юнаківській громаді здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух). По Шалигинській ворог ударив із АГС (12 вибухів). У Середино-Будській зафіксовано обстріл із використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи). А Білопільську ворог атакував двома FPV дронами (2 вибухи).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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