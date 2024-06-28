У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

Російські окупанти за добу обстріляли Пологівський район Запорізької області, поранені двоє людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Чоловік і жінка поранені під час ворожої атаки по Пологівському району", - сказано в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що протягом доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Зокрема, ворог завдав 8 авіаударів по Новоандріївці, Варварівці, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці, 160 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Левадне і Малу Токмачку, 6 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку, а також 150 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки і Левадного.

Крім того, надійшло 7 повідомлень про руйнування житла.