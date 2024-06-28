Події

07:19 28.06.2024

Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

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Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

Окупанти за минулий день 32 рази обстріляли 10 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

По Миропільській ворог бив із артилерії (5 вибухів). На територію Великописарівської росіяни скинули 20 мін. Також був артобстріл (7 вибухів). По Краснопільській здійснено обстріли з використанням FPV дронів (21 вибух), артобстріли (9 вибухів).

У Юнаківській зафіксовано обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів). По Есманьській ворог вдарив із мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів). У Середино-Будській здійснено обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометів (2 вибухи), артобстріли (4 вибухи).

У Зноб-Новгородській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). У Хотінській відбувся пуск 4 ракет (4 вибухи). По Білопільській здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). По Миколаївській росіяни били з артилерії (3 вибухи).

Також зафіксовано атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району (1 вибух), додали в ОВА.

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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