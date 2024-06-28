Події

07:14 28.06.2024

Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

1 хв читати
Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" підтримати повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, повідомляє прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", - заявив Орбан.

Зокрема, Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандата фон дер Ляєн. Він також звинуватив її в тому, що інструменти захисту верховенства права використовували проти Угорщини.

Крім того, Орбан заявив, що коаліція, сформована найбільшими політичними об'єднаннями - "Європейською народною партією", соціал-демократами та лібералами - для призначення керівництва Євросоюзу, є "коаліцією брехні та обману". Він наголосив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не на програмах або майбутніх планах.

 

 

 

Теги: #єврокомісія #глава #орбан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:58 28.06.2024
Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

19:03 27.06.2024
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

18:35 25.06.2024
Єврокомісар Варгеї: Ми готові розпочати скринінг щодо України вже найближчими тижнями

Єврокомісар Варгеї: Ми готові розпочати скринінг щодо України вже найближчими тижнями

16:14 21.06.2024
Домбровскіс підтверджує: перші EURO1,5 млрд непередбачених доходів від заморожених росактивів буде виділено Україні до літніх канікул

Домбровскіс підтверджує: перші EURO1,5 млрд непередбачених доходів від заморожених росактивів буде виділено Україні до літніх канікул

18:13 18.06.2024
Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

19:46 15.06.2024
Президент Єврокомісії: Заморожування конфлікту сьогодні, в той час як війська РФ окупують територію України, не є відповіддю

Президент Єврокомісії: Заморожування конфлікту сьогодні, в той час як війська РФ окупують територію України, не є відповіддю

12:14 07.06.2024
ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

11:08 07.06.2024
Діалог щодо підготовки зустрічі президента України та прем'єра Угорщини триває - Стефанішина

Діалог щодо підготовки зустрічі президента України та прем'єра Угорщини триває - Стефанішина

09:47 30.05.2024
У складі нової Єврокомісії Угорщина не отримає портфеля з питань розширення та політики сусідства - ЗМІ

У складі нової Єврокомісії Угорщина не отримає портфеля з питань розширення та політики сусідства - ЗМІ

15:46 29.05.2024
Єврокомісія через шість років закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права

Єврокомісія через шість років закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери ЄС закликали активізувати надання військової допомоги Україні - висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Ворог обстріляв Галицинівську громаду Миколаївської області

Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Поблизу ЗАЕС було зруйновано станцію радіаційного моніторингу

Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

Постраждали двоє людей у Миколаєві

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА