Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" підтримати повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, повідомляє прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", - заявив Орбан.

Зокрема, Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандата фон дер Ляєн. Він також звинуватив її в тому, що інструменти захисту верховенства права використовували проти Угорщини.

Крім того, Орбан заявив, що коаліція, сформована найбільшими політичними об'єднаннями - "Європейською народною партією", соціал-демократами та лібералами - для призначення керівництва Євросоюзу, є "коаліцією брехні та обману". Він наголосив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не на програмах або майбутніх планах.