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06:45 28.06.2024

28 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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28 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 855 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 855 RUSSIAN AGRESSION

28 червня відзначають День Конституції України.

Ще сьогодні Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду, Міжнародний день пірсингу, Міжнародний день соціального бізнесу.

Православна церква - перенесення мощей святих безсрібників Кіра та Івана.

День Конституції України

День Конститу́ції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції: "Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України".

Здавна волелюбні українці прагнули самостійної державності та написання власної Конституції. Саме українська Конституція Пилипа Орлика, яку підписали козаки 5 квітня 1710 року, стала першою на теренах Європи. Фактично вона проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протекторат короля Швеції. На жаль, положення цього документа так і не набули реальної чинності, але й досі вони вважаються концептуальним свідченням демократичних уподобань української нації.

День молочного шоколаду

Найпопулярніше свято в США. Засноване за ініціативи Асоціації кондитерів.

Уперше молочний шоколад з'явився 1839 року на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus, у гарячому вигляді. І тільки через тридцять років Даніель Петер, кондитер зі Швейцарії, зміг зробити ласощі твердими.

Міжнародний день пірсингу

Цього дня народився Джим Ворд - власник першого у світі професійного салону пірсингу "Рукавичка" (відкрився 1978 року).

Незважаючи на те, що у деяких народів проколювання мочок вух і носа століттями вважалося частиною культурної спадщини, саме Ворд зробив цей процес безпечним і естетичним. Також він створив ювелірні прикраси у вигляді фіксованої каблучки і штанги з внутрішнім різьбленням.

Міжнародний день соціального бізнесу

Соціальне підприємництво ведуть ті організації, діяльність яких спрямована на зміну нашого світу на краще. Наприклад, організація харчування бездомних, виготовлення екологічної енергії з відходів, створення робочих місць.

Цю дату приурочено до дня народження Мохаммада Юнуса, який став засновником мікрофінансування та мікрокредитування, а 2006 року його нагородили Нобелівською премією миру за вагомий внесок в економічний і соціальний розвиток суспільства.

Ще цього дня:

1902 - Конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку і таким чином наділив президента повноваженнями для придбання у французької "Панамської компанії" прав на будівництво каналу і у Колумбії права на вічне управління зоною каналу;

1914 - У Сараєво був убитий спадкоємець австрійського престолу Франц Фердинанд, що стало приводом для початку Першої світової війни;

1917 - На засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд - Генеральний Секретаріат;

1919 - Підписано Версальський договір;

1934 - Ухвалення в США закону Фрейзера-Лемке з метою поліпшення становища фермерів;

1941 - Створено перший загін Поліської Січі;

1956 - Масовий страйк, демонстрації під гаслами "Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!" і вуличні сутички в Познані (ПНР) (до 30 червня);

1988 - Іван Павло II опублікував апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1989 - У Києві відбувся прощальний матч Олега Блохіна - збірна Радянського Союзу зустрілася зі збірною світу;

1992 - "Сигнальщик" став першим кораблем на Чорному морі, який 1992 року підняв український прапор;

1996 - Після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалено Конституцію України;

2012 - ООН проголосила Міжнародний День Щастя (відзначають 20 березня).

Церковне свято

Сьогодні у православному календарі день перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

Святий Кір був лікарем у єгипетському місті Олександрія. Прийняв християнство і, відмовившись від плати за свої медичні послуги, став відомим як безсрібник. Допомагав хворим не лише фізично, а й духовно, проповідував християнське вчення.

Святий Іван був воїном, родом із Едеси. Прийняв християнство і також став безсрібником. Зустрів Кіра під час своїх подорожей, і вони стали спільно допомагати хворим.

За часів правління імператора Діоклетіана християни зазнавали переслідувань. Кир та Іван були схоплені і піддані жорстоким тортурам за свою віру і за допомогу християнам. Вони зазнали мученицької смерті 311 року.

Мощі святих Кіра та Івана були спочатку поховані на місці їхнього мучеництва. Пізніше, для захисту мощей і надання можливості більшій кількості вірян уклонитися святим, мощі були перенесені. Найвідоміше перенесення відбулося в 5 столітті, коли мощі були перенесені в місто Мена, Єгипет. Це сталося за правління імператора Аркадія (395-408). У наступні століття мощі святителів перенесли до Константинополя, а згодом і в інші місця, залежно від історичних обставин і потреб вірян.

Святим Кіру та Івану моляться за зцілення від хвороб і заступництво у важких обставинах.

Іменини: Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

Теги: #28_червня #якесьогоднісвято #цей_день #день_конституції

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