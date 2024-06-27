Кирило Тимошенко повідомив, що до нього приходили з обшуками у справі, до якої він не має стосунку

Колишній заступник глави Офісу президента України, радник міністра оборони України Кирило Тимошенко підтвердив, що в нього в четвер відбулися обшуки, але у справі, до якої він не має стосунку, і претензій правоохоронці до нього не мають.

"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене у справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - написав Тимошенко в телеграмі в четвер увечері.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на власні джерела про обшуки в Тимошенка в четвер нібито у справі про витік інформації з Національного антикорупційного бюро України.