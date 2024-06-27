Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським і побажав якнайшвидшого і справедливого миру для України

Петер Пеллегріні провів першу після свого обрання на посаду президента Словаччини зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської Ради в Брюсселі в четвер.

"Провів зустріч у Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським. У нас відбулася продуктивна добросусідська дискусія. Ми обговорили нещодавнє спільне засідання урядів наших країн і мої плани на повноцінний візит до України", - написав він у своїй соціальній мережі Х.

Пеллегріні запевнив свого українського колегу в тому, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України.

Як повідомлялося, 6 квітня під час другого туру президентських виборів у Словаччині перемогу здобув спікер парламенту і лідер партії "Голос - соціальна демократія" Петер Пеллегріні.