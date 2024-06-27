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19:07 27.06.2024

Зеленський - європейцям: Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент знищення нашої енергетики, інакше це стане частиною воєнних доктрин у всьому світі

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Зеленський - європейцям: Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент знищення нашої енергетики, інакше це стане частиною воєнних доктрин у всьому світі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо Росії вдасться знищити ударами українську енергетику, це створить новий воєнний прецедент, який згодом стане частиною воєнних доктрин у всьому світі.

"Путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов'язок – не дати Росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу", - наводить слова Зеленського його пресслужба з виступу президента на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

Як він наголосив, енергетика - одна з основ нормального життя людини.

"Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії та захистити його. І нам потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту й відновлення нашої енергосистеми", - сказав президент.

Зеленський також додав, що артилерія, снаряди, дотримання кожної обіцянки з боку партнерів важливі не тільки для захисту життів українців, а й для руйнування ілюзії РФ, що вони чогось досягнуть шляхом війни.

Так, за його словами, важливим є і вчасне фінансування України і через Європейський фонд миру, і на двосторонній основі, а також логістика, щоб кожний оголошений пакет якнайшвидше потрапляв на поле бою.

"(Оскільки - ІФ-У) у травні Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням – наших партнерів – ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий російський наступ довів, що нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо", - зазначив Зеленський.

Він також знову закликав партнерів посилити допомогу з метою захисту Харкова та інших міст України від російських керованих авіабомб. "Це велика проблема. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення цього терору. Я дякую кожному з вас, хто допомагає зробити це", - наголосив президент.

Теги: #удари #росія #енергетика

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