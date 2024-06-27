Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя для участі в саміті ЄС провів зустріч із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави відзначив нещодавнє підтвердження Європейською Комісією того, що Україна виконала необхідні кроки для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Лідери обговорили всі пріоритетні питання стосовно цієї теми.

Окремо приділили увагу важливості посилення санкційного тиску на РФ та ухваленню 14-го санкційного пакета Євросоюзу, використанню надприбутків від заморожених російських активів для оборонних потреб України, а також продовженню торговельної та транспортної лібералізації.

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за особисту участь у першому Саміті миру та підтримку в залученні до нього країн Глобального півдня.