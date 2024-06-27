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17:03 27.06.2024

Литва намагатиметься щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП - Угода

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Спільні безпекові зобов'язання між Україною та Литвою, які підписали в Брюсселі в четвер президенти Володимир Зеленський і Гітанас Науседа, закріплюють підтримку України у сфері сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній і кіберелектромагнітній галузях.

Як наголошується в документі, цього року військова допомога Україні з боку Литви вже сягнула майже 80 млн євро, з них 35 млн євро спрямовано на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. Ця сума на 2024 рік постійно зростає за рахунок нових пакетів військової допомоги.

Литва також потенційно відновить військову тренувальну місію на території України.

Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки.

Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави.

У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства України в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ і роботи над створенням компенсаційного механізму.

Стверджується, що Литовська Республіка продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу і братиме участь у відновленні України.

Повний текст угоди розміщено на сайті президента України, він доступний за посиланням.

Теги: #україна #литва #угода

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