Боррель: Цей саміт особливо важливий, тому що ЄС підпише з Україною угоду про гарантії безпеки

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відзначає особливу важливість майбутнього засідання Європейської ради через підписання Угоди про гарантії безпеки з Україною.

Прибувши на засідання Європейської ради, яке відбудеться 27-28 червня в Брюсселі, Боррель сказав: "Для мене ця Рада особливо важлива, тому що ми підпишемо з президентом Зеленським безпекове зобов'язання з Європейським Союзом".

Верховний представник констатував, що "деякі держави-члени вже це (підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною - ІФ-У) зробили".

"Але ця безпекова угода охоплює військову, фінансову, дипломатичну (допомогу - ІФ-У) і буде каналом надходження ресурсів, які йтимуть від непередбачених доходів від заморожених російських активів. Добре, що ми можемо взяти ці гроші і надати більше військової допомоги Україні", - переконаний він.

Боррель також переконаний, що "сьогодні хороший момент продовжувати демонструвати наші непохитні зобов'язання підтримувати Україну".