Події

14:18 27.06.2024

Найвищу активність росіяни проявляють на торецькому та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Найвищу активність росіяни проявляють на торецькому та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 13:00 загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення сягнула 71. Найбільшу активність ворог наразі проявляє на торецькому та курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої ведуться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинені Силами оборони. Окупанти застосовували КАБ із напрямку Бєлгорода та Шебекіно (Бєлгородська область Росії) по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На куп'янському напрямку налічується п'ять атак ворога, з них дві, в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

На лиманському напрямку бойові зіткнення відбуваються в районі Макіївки та Невського. Загалом від початку доби окупаційні сили вже п'ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку.

Тривають бої в районі Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до п'яти.

Російський агресор проявляє активність на торецькому напрямку, а саме в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом ворог намагався 16 разів потіснити українських захисників. Шість бойових зіткнень ще тривають.

На курахівському напрямку противник діє в районі Красногорівки та Парасковіївки. Від початку доби загарбники намагалися покращити своє тактичне положення вже 15 разів. Зазнали втрат.

На придніпровському напрямку відбито п'ять атак ворога. Агресор бомбив КАБами Берислав, Тягинку та Ольгівку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #ситуація

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