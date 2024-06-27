Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради та підписання безпекових угод із партнерами

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер із робочим візитом до Брюсселя, у межах якого він візьме участь у засіданні Європейської ради, а також підпише низку безпекових угод із партнерами, зокрема з ЄС як інституцією.

"Днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - написав президент у телеграм-каналі.

Як він повідомив, він проведе зустрічі з главами ЄС і двосторонні переговори з державами-членами ЄС.

Крім того, за словами Зеленського, Україна підпише одразу три безпекові угоди, одна з яких - з Європейським Союзом загалом.

"Вона (безпекова угода з ЄС - ІФ-У) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", - зазначив президент.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що Україна вже готова до підписання двосторонніх угод про співпрацю у сфері безпеки з Литвою та Естонією.