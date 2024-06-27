Події

13:52 27.06.2024

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради та підписання безпекових угод із партнерами

1 хв читати
Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради та підписання безпекових угод із партнерами

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер із робочим візитом до Брюсселя, у межах якого він візьме участь у засіданні Європейської ради, а також підпише низку безпекових угод із партнерами, зокрема з ЄС як інституцією.

"Днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - написав президент у телеграм-каналі.

Як він повідомив, він проведе зустрічі з главами ЄС і двосторонні переговори з державами-членами ЄС.

Крім того, за словами Зеленського, Україна підпише одразу три безпекові угоди, одна з яких - з Європейським Союзом загалом.

"Вона (безпекова угода з ЄС - ІФ-У) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", - зазначив президент.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що Україна вже готова до підписання двосторонніх угод про співпрацю у сфері безпеки з Литвою та Естонією.

Теги: #брюссель #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 27.06.2024
Столтенберг зустрінеться із Зеленським у Брюсселі

Столтенберг зустрінеться із Зеленським у Брюсселі

10:49 27.06.2024
Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

10:05 27.06.2024
Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

13:52 26.06.2024
Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

13:01 26.06.2024
Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

12:23 26.06.2024
Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

11:05 26.06.2024
Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

09:28 26.06.2024
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем - указ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем - указ

00:15 26.06.2024
Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

18:09 25.06.2024
Зеленський: Наші переговори про вступ до ЄС стартували, далі питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС і політичній волі Європи

Зеленський: Наші переговори про вступ до ЄС стартували, далі питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС і політичній волі Європи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Зеленський запросив Організацію американських держав долучитися до розроблення плану дій щодо примусу Росії до миру відповідно до Формули миру

Енергооб'єкти внаслідок нічної атаки РФ не постраждали - Міненерго

ОСТАННЄ

IKEA готує відновлення роботи мережі в Україні

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

Явка на основних сесіях НМТ-2024 становила 92,19%

"Метінвест" спрямував на підтримку України $209 млн за 27 місяців війни, з яких на допомогу армії 57% і на працівників 23%

Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини

На "червоній" лінії Київського метро організували човниковий рух на ділянці, закритій через потрапляння пасажира під поїзд

Ситуація на покровському напрямку залишається гострою, тривають бої - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА