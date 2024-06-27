Події

12:34 27.06.2024

Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини

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Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини

Волонтери Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста зустріли черговий евакуаційний поїзд із Донецької області.

"Восьмий евакуаційний потяг зустріли волонтери на Рівненщині. 40 громадян, з них 18 — діти, евакуювалися з Донецької області... Поїзд зустрічали рятувальники, психологи та команда Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в четвер.

Евакуйованим допомагали вийти з вагонів, перенести речі, надавали інформаційну підтримку, надавали перекуси та за потреби першу психологічну допомогу. Крім цього, волонтери допомагали транспортувати маломобільних людей до прихистків.

Прибулих людей розмістили в громадах Рівненського району області.

 

Теги: #український_червоний_хрест #тчху #евакуація

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