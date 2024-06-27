Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини
Волонтери Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста зустріли черговий евакуаційний поїзд із Донецької області.
"Восьмий евакуаційний потяг зустріли волонтери на Рівненщині. 40 громадян, з них 18 — діти, евакуювалися з Донецької області... Поїзд зустрічали рятувальники, психологи та команда Рівненської обласної організації Українського Червоного Хреста", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в четвер.
Евакуйованим допомагали вийти з вагонів, перенести речі, надавали інформаційну підтримку, надавали перекуси та за потреби першу психологічну допомогу. Крім цього, волонтери допомагали транспортувати маломобільних людей до прихистків.
Прибулих людей розмістили в громадах Рівненського району області.