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10:14 27.06.2024

У Миколаєві викрили схему видачі фіктивних довідок про інвалідність для ухилення від військової служби

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У Миколаєві викрили схему видачі фіктивних довідок про інвалідність для ухилення від військової служби

У Миколаєві правоохоронці заблокували схему "звільнення" від військової служби, організатори якої обіцяли "клієнтам" оформити фіктивну довідку про інвалідність, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

"Зловмисники за певну суму коштів в іноземній валюті пообіцяли клієнту вплинути на посадових осіб лікарського закладу щодо оформлення групи інвалідності та подальшого зняття чоловіка з військового обліку. Нині слідчі поліції оголосили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок спільної роботи зловмисників клієнти, сплативши $15 тис., отримували обіцянку набути статусу особи з інвалідністю, що, у свою чергу, дає змогу військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон.

Після отримання останньої частини коштів на суму $3000 правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Теги: #ухилянти #інвалідність

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