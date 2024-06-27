Події

08:34 27.06.2024

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 16 дістали поранення

1 хв читати
У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 16 дістали поранення

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень, інформував у четвер уранці голова обладміністрації Олександр Прокудін про наслідки ворожих обстрілів за добу.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон", - повідомив він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення, з них - 2 дитини".

За даними Херсонської ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газогін. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарські будівлі, гаражі та автомобілі.

Також повідомляється, що під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2" Shahed-131/136.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 27.06.2024
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині 13 постраждалих

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині 13 постраждалих

07:49 27.06.2024
Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, є руйнування

Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, є руйнування

07:17 27.06.2024
Ворог за добу 295 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Ворог за добу 295 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

04:14 27.06.2024
Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

23:47 26.06.2024
Окупанти вдень обстріляли громади Херсонської області, поранено 10 мирних жителів – ОВА

Окупанти вдень обстріляли громади Херсонської області, поранено 10 мирних жителів – ОВА

20:23 26.06.2024
Окупанти обстріляли село Веселе Каховського району, поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли село Веселе Каховського району, поранено місцевого жителя

10:16 26.06.2024
На Донеччині через обстріли загинула одна людина, поранені дев'ятеро - ОВА

На Донеччині через обстріли загинула одна людина, поранені дев'ятеро - ОВА

09:01 26.06.2024
Війська РФ уночі вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини

Війська РФ уночі вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини

08:39 26.06.2024
На Херсонщині внаслідок обстрілів за добу поранені двоє людей

На Херсонщині внаслідок обстрілів за добу поранені двоє людей

08:32 26.06.2024
У результаті ракетного обстрілу і падіння уламків у Миколаївському районі вночі спалахнула пожежа на відкритій місцевості

У результаті ракетного обстрілу і падіння уламків у Миколаївському районі вночі спалахнула пожежа на відкритій місцевості

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

ВИБУХИ У ПОЛТАВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХАРКІВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

27 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїль не хоче війни з "Хезболла", проте готовий до будь-якого сценарію – міністр оборони

Підрозділи армії Болівії залишили площу перед палацом уряду

ВИБУХИ У ПОЛТАВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХАРКІВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА