У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 16 дістали поранення

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень, інформував у четвер уранці голова обладміністрації Олександр Прокудін про наслідки ворожих обстрілів за добу.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон", - повідомив він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення, з них - 2 дитини".

За даними Херсонської ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газогін. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарські будівлі, гаражі та автомобілі.

Також повідомляється, що під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2" Shahed-131/136.