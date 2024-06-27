Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, є руйнування
Окупанти за день обстрілювали з важкої артилерії та атакували дронами-камікадзе громади Нікопольського району Дніпропетровської області, зафіксовано влучання у приватні будинки й інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер уранці.
"Із важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджено ліцей і дитсадок. Понівечено 5 багатоповерхівок. А ще - нежитлову будівлю і 2 автомобілі", - написав він у телеграм-каналі.
Також за даними ОВА, вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді дроном-камікадзе та артилерією.
Очільник ОВА повідомив, що ввечері внаслідок роботи ППО в Криворізькому районі збили ворожий "шахед".