Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, є руйнування

Окупанти за день обстрілювали з важкої артилерії та атакували дронами-камікадзе громади Нікопольського району Дніпропетровської області, зафіксовано влучання у приватні будинки й інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер уранці.

"Із важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджено ліцей і дитсадок. Понівечено 5 багатоповерхівок. А ще - нежитлову будівлю і 2 автомобілі", - написав він у телеграм-каналі.

Також за даними ОВА, вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді дроном-камікадзе та артилерією.

Очільник ОВА повідомив, що ввечері внаслідок роботи ППО в Криворізькому районі збили ворожий "шахед".