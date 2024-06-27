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07:12 27.06.2024

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

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РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом 16 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗС України в телеграмі.

"Станом на 06:30 27.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет. В Азовському морі 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. У Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, "За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 7 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна, із них 2 рухалися з протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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