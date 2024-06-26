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23:47 26.06.2024

Окупанти вдень обстріляли громади Херсонської області, поранено 10 мирних жителів – ОВА

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Окупанти вдень обстріляли громади Херсонської області, поранено 10 мирних жителів – ОВА

За уточненими даними, шестеро жителів Антонівки Херсонської міської громади отримали поранення внаслідок обстрілу селища російськими окупантами в середу вдень, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

"У результаті обстрілу 6 людей постраждали. Вони самостійно звернулися до лікарні за допомогою. Чоловіки, 27, 43, 39, 30, 36 та 22 років отримали вибухові травми та контузії. Всім постраждалим була надана необхідна допомога. ", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо ще про трьох постраждалих через скидання боєприпасу в Дніпровському районі. "У 38-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та поранення спини. Чоловіки, 56 та 57 років, отримали уламкові поранення рук, ніг, грудної клітки, голови та шиї. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості", - розповіли в обладміністрації.

Увечері також надійшло повідомлення про пораненого жителі Білозерки. "У 69-річного чоловіка вибухова травма, а також осколкові поранення живота та ноги, перелом стегна. Наразі потерпілому надають медичну допомогу", - повідомили в ОВА.

 

Теги: #україна #постраждалі #херсонська_область #обстріли

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