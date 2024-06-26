Події

19:04 26.06.2024

ВАКС узяв мера Мукачева Балогу під варту з заставою 30 млн грн

2 хв читати
ВАКС узяв мера Мукачева Балогу під варту з заставою 30 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав міському голові Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави 30 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

"Прокурор САП просив обрати заставу розміром 50 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 26 серпня 2024 року", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У разі внесення застави Балога повинен дотримуватиметься низки обовʼязків, зокрема, не відлучатися з Мукачева без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

"Під час засідання прокурор зазначив, що ухвали ВАКС про обшуки відслідковували працівники центрального апарату ДБР, а також слідчий Нацполу в Черкаській області. І фігуранти були готові до обшуків, які не давали результату. Захист Балоги підтвердив, що він знав про розслідування, але жодним чином не перешкоджав йому", - зазначають у ЦПК.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили мера та голову районної ради на Закарпатті, які продали земельну ділянку комунальної власності площею понад 3 га за заниженою вартістю. За даними слідства, на сесії міськради мер забезпечив ухвалення рішення про продаж ділянки в центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Крім того, з метою отримання "потрібної" експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. У результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали всього за 9,6 млн грн.

Загалом збитки, завдані територіальній громаді, становлять 74,9 млн грн.

У повідомленні не зазначено імен підозрюваних, однак, як відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову місцевої райради Михайла Ланьо.

 

Теги: #застава #мукачеве #мер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 11.06.2024
Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

19:03 08.06.2024
На колишнього мера-колаборанта Куп'янська скоєно замах, він у критичному стані

На колишнього мера-колаборанта Куп'янська скоєно замах, він у критичному стані

22:11 29.05.2024
За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

19:48 21.05.2024
Ми робили Київ європейською столицею - Кличко про 10 років свого мерства

Ми робили Київ європейською столицею - Кличко про 10 років свого мерства

13:12 07.05.2024
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

02:09 05.05.2024
Садік Хан залишився мером Лондона на третій термін

Садік Хан залишився мером Лондона на третій термін

16:24 02.05.2024
У Мукачеві відкрили Центр рекрутингу української армії

У Мукачеві відкрили Центр рекрутингу української армії

13:09 26.04.2024
Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки

Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки

10:33 18.04.2024
ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

13:11 16.04.2024
На війні загинув мер Лебедина Бакликов

На війні загинув мер Лебедина Бакликов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угоду Україна-ЄС з безпеки буде підписано на саміті Євросоюзу - високопоставлений європейський дипломат

Графіки відключень е/е в четвер також діятимуть усю добу – "ДТЕК"

Власник Group DF Фірташ оскаржить продовження українських санкцій у міжнародних судах

Постпреди ЄС погодили санкції щодо Білорусі

Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

ОСТАННЄ

Угоду Україна-ЄС з безпеки буде підписано на саміті Євросоюзу - високопоставлений європейський дипломат

Військові РФ вивозять обладнання із ЗАЕС за допомогою її фіктивного керівництва – ЦНС

Rozetka закриє свій найбільший магазин у Києві - ЗМІ

Зеленський привітав Берсе з обранням генсеком Ради Європи

До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна, його підтримали вже 83 держави та 5 організацій - МЗС Швейцарії

Обсяг обмежень е/е у четвер другий день поспіль буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

Графіки відключень е/е в четвер також діятимуть усю добу – "ДТЕК"

Кулеба привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті, від початку доби окупанти атакували 20 разів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" з'явилася інформація про бронювання 340 тисяч військовозобов'язаних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА