ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е В ЧЕТВЕР ТАКОЖ ДІЯТИМУТЬ УСЮ ДОБУ - ДТЕК
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е В ЧЕТВЕР ТАКОЖ ДІЯТИМУТЬ УСЮ ДОБУ - ДТЕК
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е В ЧЕТВЕР ТАКОЖ ДІЯТИМУТЬ УСЮ ДОБУ - ДТЕК
Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області
Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті, від початку доби окупанти атакували 20 разів - Генштаб ЗСУ
СБУ і НАБУ викрили главу департаменту "Укренерго" на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів
Унаслідок ворожих авіаударів по Дергачах Харківської області постраждали п’ятеро осіб, зокрема дві дитини
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