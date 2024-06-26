Події

17:24 26.06.2024

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е В ЧЕТВЕР ТАКОЖ ДІЯТИМУТЬ УСЮ ДОБУ - ДТЕК

1 хв читати

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е В ЧЕТВЕР ТАКОЖ ДІЯТИМУТЬ УСЮ ДОБУ - ДТЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Власник Group DF Фірташ оскаржить продовження українських санкцій у міжнародних судах

Постпреди ЄС погодили санкції щодо Білорусі

Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

ОСТАННЄ

Кулеба привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті, від початку доби окупанти атакували 20 разів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" з'явилася інформація про бронювання 340 тисяч військовозобов'язаних

СБУ і НАБУ викрили главу департаменту "Укренерго" на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів

У Дергачах уже 9 постраждалих - обладміністрація

Унаслідок ворожих авіаударів по Дергачах Харківської області постраждали п’ятеро осіб, зокрема дві дитини

Власник Group DF Фірташ оскаржить продовження українських санкцій у міжнародних судах

Президент підписав закон про застосування англійської мови в Україні

У прикордонній смузі в межах Ужгородського району введено додаткові режимні обмеження

Кожен звільнений 31 травня з російського полону повідомив про катування з боку РФ - місія ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА