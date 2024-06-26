Події

17:03 26.06.2024

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті, від початку доби окупанти атакували 20 разів - Генштаб ЗСУ

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Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті, від початку доби окупанти атакували 20 разів - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 16:00 середи, 26 червня, кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 71. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На харківському напрямку окупанти за день шість разів безуспішно атакували в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього тривають два бойові зіткнення.

На куп'янському напрямку терористи атакують за підтримки авіації. Удару некерованими авіаракетами було завдано по Петропавлівці, ще двома бомбами окупанти вдарили по Надії. Загалом за поточну добу російські загарбники скинули на напрямку майже півтора десятка КАБів. Наразі відбито п'ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.

На лиманському напрямку противник вісім разів безуспішно атакував українські позиції. У районах Макіївки та Невського тривають іще три бойові зіткнення. Ситуація контрольована.

Продовжує активність окупаційна армія на сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

На краматорському напрямку противник атакує в районі Часового Яру - українські воїни відбивають штурми у двох локаціях. Від початку доби російські війська намагалися чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони вже дали відсіч окупантам поблизу Кліщіївки. Ворожі втрати уточнюються.

На торецькому напрямку кількість штурмів окупантів різко збільшилася до шести. Північне і Торецьк зазнають ударів ворожої авіації. Станом на 16:00 Сили оборони відбивають п'ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.

На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 20 атак на позиції українських військ у районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять ворожих штурмів, 11 боєзіткнень іще тривають.

Тривають бої на курахівському напрямку біля Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак на напрямку зросла до шести. У райони Карлівки та Селідового окупанти скинули по керованій авіабомбі.

На інших напрямках обстановка значних змін не зазнала.

Теги: #фронт #покровський_напрямок #ситуація

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