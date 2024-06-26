Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте, який йде у відставку з посади прем'єра Нідерландів, з призначенням на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

"Вітаю Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним генеральним секретарем НАТО. Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Президент додав, що знає Рютте "як принципового і сильного лідера, який останніми роками неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність".

Зеленський також подякував Єнсу Столтенбергу за його значний внесок у зміцнення НАТО протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за непохитну підтримку боротьби України за свободу.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада в середу домовилася затвердити Рютте на посаду наступного генсека НАТО.