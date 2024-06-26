Заарештовано двох одеситів, які на замовлення спецслужб РФ підпалили авто ЗСУ

Правоохоронці затримали двох жителів Одеси, які, виконуючи завдання спецслужби РФ, підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури двом одеситам повідомлено про підозру за фактом вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, підозрювані, виконуючи завдання спецслужб Росії, підпалили автомобіль військового ЗСУ в одному з районів міста.

"Чоловіки діяли на замовлення ворога з метою порушення громадського порядку, залякування населення та створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів рф щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що виконану "роботу" підозрювані знімали на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання.

За знищення одного автомобіля російський куратор пообіцяв їм $2 тис. доларів США.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Вирішується питання додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Досудове розслідування проводить СБУ.