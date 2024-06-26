Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки в Донецьку область провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні.

Як повідомила його пресслужба, за підсумками цієї наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на покровському напрямку під час розподілу БПЛА між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла в прифронтових районах.

Президент також заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій і Луганській областях Олександра Надточія.

Сирський доповів про ситуацію на лінії фронту в Донецькій області та на окремих напрямках на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Поінформував про хід комплектування бригад, динаміку надходження боєприпасів та їхні витрати.

Філашкін розповів про хід будівництва ліній оборони. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%. Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд. Тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів і підготовка до нового навчального року, який у цьому регіоні відбуватиметься в онлайн-режимі.