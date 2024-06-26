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12:38 26.06.2024

В Україні через бойові дії та з інших причин без світла 466 населених пунктів - "Укренерго"

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В Україні через бойові дії та з інших причин без світла 466 населених пунктів - "Укренерго"

На ранок середи без енергопостачання в Україні залишаються 466 населених пунктів, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з оновленим зведенням у її телеграм-каналі, через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин без світла залишилася низка споживачів у Запорізькій області.

За інформацією Міністерства енергетики в телеграм-каналі, зокрема, в Городнянському районі Чернігівської області внаслідок обстрілу РФ одночасно був знеструмлений 1821 абонент у 10 населених пунктах.

Крім того, на території однієї з підстанцій Харкова виявили вибухонебезпечний предмет, його вивезли вибухотехніки.

В Одеській області з технологічних причин короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго, унаслідок чого на певний час знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

Відключення високовольтної повітряної лінії у Львівській області не призвело до знеструмлення споживачів, причину відключення з'ясовують.

Загалом в енергосистемі заходи обмеження споживання діють протягом усієї доби зі збільшенням його обсягу з 17:00 до 23:00, як і анонсувалося вчора. Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт е/е загальним обсягом 25 026 МВт-год, що на 5,5% нижче за вчорашній показник. Експорту в червні немає.

Теги: #укренерго #електроенергія

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