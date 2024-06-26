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12:13 26.06.2024

Петиція із закликом переспрямувати 1,4 млрд грн з ремонту вул. Богатирської на заходи з безбар'єрності в Києві набрала необхідну кількість голосів

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Петиція із закликом переспрямувати 1,4 млрд грн з ремонту вул. Богатирської на заходи з безбар'єрності в Києві набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом переспрямувати 1,4 млрд грн з капітального ремонту вулиці Богатирської на заходи з безбар'єрності транспортної інфраструктури столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію подано 1 травня, станом на 26 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"1 млрд 367 млн грн - саме такий кошторис капітального ремонту вулиці Богатирської, довжиною 4,4 кілометра. Для порівняння - цього вистачить, щоб відремонтувати всі наявні тротуари та понизити всі бордюри в одному з районів Києва, побудувати платформи на всіх трамвайних зупинках або продублювати всі підземні переходи наземними", - йдеться в тексті петиції.

Автори петиції вважають, що у воєнний час недоцільно витрачати понад 1 млрд грн на капітальний ремонт вулиці без заміни мереж, за застарілим проєктом, що передбачає облаштування незручної та небезпечної інфраструктури для пішоходів, людей на колісних кріслах і велосипедистів.

"Зараз варто зосередитись на максимально швидкому забезпеченні інклюзивності транспортної інфраструктури міста ефективними й недорогими заходами. Ми пропонуємо скасувати запланований капремонт вулиці Богатирської, а заплановані гроші спрямувати за заходи з безбар'єрності", - йдеться в петиції.

Теги: #ремонт #петиція

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