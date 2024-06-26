Події

08:39 26.06.2024

На Херсонщині внаслідок обстрілів за добу поранені двоє людей

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На Херсонщині внаслідок обстрілів за добу поранені двоє людей

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Новотягинка, Велетенське, Комишани, Кізомис, Антонівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Львове та місто Херсон", - поінформував він у середу вранці.

За словами Прокудіна, через російську агресію дві людини дістали поранення.

Повідомляється, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені три багатоповерхівки та сім приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальні заклади та дитячий садок. Унаслідок обстрілів пошкоджені гаражі та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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