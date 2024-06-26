Події

08:32 26.06.2024

У результаті ракетного обстрілу і падіння уламків у Миколаївському районі вночі спалахнула пожежа на відкритій місцевості

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У результаті ракетного обстрілу і падіння уламків у Миколаївському районі вночі спалахнула пожежа на відкритій місцевості

У ніч на 26 червня Миколаївський район зазнав ракетної атаки, через падіння уламків сталося загоряння сухої трави на відкритій території, пожежу локалізовано, повідомив про ворожі обстріли минулої доби голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у середу вранці.

"Миколаївський район: вночі, 25 червня, о 22:23 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Також вночі, 25 червня, о 22:24 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків, Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку. Постраждалих немає.

Крім того, в ніч на 26 червня, близько 00:00 район зазнав ракетної атаки. Унаслідок падіння уламків сталося загоряння сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів", - написав Кім у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що пожежу оперативно ліквідували пожежники. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #миколаївська #обстріли

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