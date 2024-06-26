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08:24 26.06.2024

Держдеп США підтримує видачу ордерів МКС на арешт Шойгу і Герасимова

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Держдеп США підтримує видачу ордерів МКС на арешт Шойгу і Герасимова

Державний департамент США підтримує низку міжнародних розслідувань звірств Росії в Україні, зокрема розслідування, що проводиться МКС (Міжнародний кримінальний суд у Гаазі - ІФ-У), повідомив представник Держдепу Метью Міллер, кажучи про ордери на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу, Валерія Герасимова.

"Ми ясно дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час незаконного вторгнення в Україну і що за ці звірства слід нести відповідальність. Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань звірств Росії в Україні, зокрема розслідування, яке проводить МКС", - сказав він під час брифінгу.

Водночас представник Держдепу відмовився відповідати на запитання про те, чи допомагає американська сторона в розслідуванні російських воєнних злочинів і чи існує обмін доказами таких злочинів.

"Ми підтримуємо розслідування, що проводиться МКС, а також інші розслідування відповідальності. Але що стосується приватних обмінів, я думаю, що залишу їх у таємниці", - зазначив Міллер.

 

 

 

Теги: #ордери #держдеп_сша #мкс

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