Події

07:30 26.06.2024

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

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РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом 16 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗС України у фейсбуці.

"Станом на 06:30 26.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет. В Азовському морі 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. У Середземному морі ворожі кораблі відсутні", - сказано в повідомленні.

За даними ВМС, "за добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 6 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 8 суден, із них 3 рухалося з протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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