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21:52 25.06.2024

Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону - Зеленський

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Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, внаслідок якого ще 90 українців повернулися в Україну.

"Вдома - це не просто слова. Вдома - це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону", - написав президент, зазначивши, що серед них воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, ЗСУ, бійці територіальної оборони та прикордонники.

"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", - додав він.

Як наголосив Зеленський, "пам'ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу для звільнення кожного і кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог".

Глава держави висловив подяку всій українській команді, яка опікується обмінами, а також усім партнерам, які допомагають, зокрема, Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в цьому звільненні українців.

У Міноборони РФ також повідомили, що в Росію також повернулися 90 їхніх військовослужбовців.

 

 

 

Теги: #обмін_полоненими #президент

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