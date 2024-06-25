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19:28 25.06.2024

Стефанішина про перспективи членства в ЄС: Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними

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Стефанішина про перспективи членства в ЄС: Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що членство України в Європейському Союзі залежало від багатьох процесів, пов'язаних із розширенням ЄС.

"Якби все залежало від України, то дедлайни були б більш оптимістичними (щодо вступу України до ЄС - ІФ-У). Є велика кількість процесів з боку Єврокомісії, і також ми маємо брати до уваги ширшу групу розширення, інші країни-члени", - сказала Стефанішина на пресконференції за результатами першої Міжурядової конференції Україна-ЄС у вівторок у Люксембурзі.

Вона зазначила, що членство України в ЄС не означає повного й постійного доступу до єдиного ринку Євросоюзу, оскільки має бути низка перехідних процесів, як було з низкою інших країн, що приєднувалися до ЄС.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина допустила, що Україна може завершити всі процедури для вступу до Європейського Союзу раніше за 2030 рік.

Теги: #дедлайн #переговори #єс

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