Події

18:28 25.06.2024

Обсяг обмежень е/е в середу буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

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Обсяг обмежень е/е в середу буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

Найбільший протягом доби обсяг обмежень електроенергії в середу, 26 червня, буде з 17:00 до 23:00, повідомила НЕК "Укренерго".

У своєму повідомленні в телеграм-каналі у вівторок компанія зазначила, що загалом обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень е/е протягом доби, як і повідомлялося перед цим із посиланням на ДТЕК.

Згідно з даними операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), більший обсяг обмежень означає відключення в зазначені години більше ніж однієї черги. Зокрема, "Миколаївобленерго" у своєму телеграм-каналі зазначило, що з 17:00 до 23:00 можливі відключення відразу трьох черг споживачів. В інші години планується відключати по дві черги.

Теги: #дтек #укренерго #електроенергія

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