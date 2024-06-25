ЄС ухвалюватиме рішення про розширення, гарантуючи передбачуваність і справедливість процесу, - глава МЗС Бельгії

Європейський Союз ухвалюватиме рішення щодо розширення, ґрунтуючись на копенгагенських критеріях і своїх рішеннях, гарантуючи передбачуваність і справедливість процесу приєднання.

Таку позицію ЄС окреслила у вівторок у Люксембурзі на відкритті Міжурядової конференції, що знаменує собою початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС, міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

"Наші переговори ґрунтуються на статті 49 Договору про Європейський Союз і враховують усі відповідні рішення Ради... Рада, як і раніше, має твердий намір ухвалити рішення про розширення, просувати процес на основі узгоджених принципів і висновків, які інтегрують переглянуту методологію, щоб процес приєднання був більш передбачуваний, надійний, динамічний і був більш політично керований", - заявила вона.

Міністр наголосила, що, відповідно до попередніх висновків Ради та в рамках копенгагенських політичних критеріїв, Рада "підтверджує необхідність справедливих і суворих умов, принципу, заснованого на заслугах".

"Рада наголошує на важливості забезпечення підтримки та поглиблення власного розвитку, зокрема спроможності інтегрувати нових членів... Вплив розширення на основні напрями політики ЄС оцінюватимуться у процесі переговорів про приєднання. ЄС очікує, що Україна й далі демонструватиме надійність своїх зобов'язань і політичну волю за допомогою здійснення необхідних реформ і відчутного прогресу в основних питаннях. Активна участь громадянського суспільства у процесі реформ залишається важливою для досягнення успішної та довгострокової реалізації", - деталізувала Лябіб.